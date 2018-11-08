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Рома хочет отдать Шика в аренду

17:39 19 Читати українською
Рома хочет отдать Шика в аренду
Патрик Шик / Фото: Football Italia

В услугах чешского форварда заинтересованы уже три клуба Серии А.

Чешский нападающий Ромы Патрик Шик зимой может сменить клуб, сообщает Calciomercato.

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Спортивный директор Ромы Рамон Мончи готов отпустить 22-летнего форварда в аренду, поскольку тот получает мало игрового времени.

В услугах Шика уже заинтересованы Болонья, Парма и Удинезе.

В текущем сезоне форвард провел 5 матчей в серии А, в которых не отметился результативными действиями.

Теги
Италия Рома Рома Удинезе Удинезе Парма Парма Рамон Мончи Патрик Шик Патрик Шик Болонья Болонья
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