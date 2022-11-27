Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны в очередной раз подтвердил, что ему не безразлична судьба Украины.

Щенсны активно поддерживает Украину. В частности, помогал беженцам. Очевидно, главная причина такой любви к нашей стране – это жена голкипера, которая родом из Винницы.

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Очередным доказательством того, что поляк ориентируется в украинском контексте, мы получили в Катаре. Щенсны давал флеш-интервью журналисту Суспільного и решил завершить общение патриотическим лозунгом. "Слава Украине", – сказал Войцех.

Напомним, после двух туров на чемпионате мира в активе сборной Польши 3 очка. Войцех Щенсны стал одним из героев победного матча против Саудовской Аравии, отразив пенальти.

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