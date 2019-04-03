Шевчук: Валеев зарекомендовал себя в тренировочном процессе

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук прокомментировал подписание Ринара Валеева и поделился ожиданиями от матча 23 тура УПЛ против Десны.
"Антон Шиндер покинул нашу команду по обоюдному согласию сторон, такое бывает в футболе. Мы благодарны ему за сотрудничество и желаем дальнейших успехов.
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Что касается Ринара Валеева, то это опытный игрок, он был свободным агентом и зарекомендовал себя в тренировочном процессе. Опытный футболист, агрессивный, с хорошей техникой и пониманием игры. Нас ждут важные матчи, поэтому нам необходимо было такое усиление.
В Десне собрана большая группа опытных игроков. Они очень хорошо поработали на трансферном рынке, у них есть практически два состава и высокая конкуренция. У команды опытный тренер.
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Да, Десна, как и мы, не выполнила задачу и не попали в топ-6. Но нас ждет очень сложный поединок с опытнейшей командой", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.