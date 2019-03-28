toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ЕВРО-2020 ЖУНИОР МОРАЕС СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Олимпик объявил о трансфере Валеева

15:51 43 Читати українською
Олимпик объявил о трансфере Валеева
Ринар Валеев / ФК Олимпик

31-летний полузащитник Ринар Валеев подписал контракт с донецким Олимпиком сроком на 1 год.

Опытный полузащитник, поигравший в УПЛ в составе Черноморца, Мариуполя и еще ряда клубов, подписал контракт с донецким Олимпиком сроком на 1 год, информирует официальный сайт Олимпика.

Шевчук: Буду просить, чтобы руководство Олимпика оставило Валеева в команде

В украинской Премьер-лиге Валеев провел 129 игр и забил шесть голов. Кроме УПЛ, Ринар имеет опыт выступлений в чемпионатах Казахстана, Молдовы и Беларуси. Может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки.

Теги
Трансферы Трансферы чемпионата Украины Ринар Валеев Ринар Валеев Олимпик Олимпик
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
59
мин
СК Днепр-1
18:00
Агробизнес
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук