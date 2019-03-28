Олимпик объявил о трансфере Валеева

31-летний полузащитник Ринар Валеев подписал контракт с донецким Олимпиком сроком на 1 год.

Опытный полузащитник, поигравший в УПЛ в составе Черноморца, Мариуполя и еще ряда клубов, подписал контракт с донецким Олимпиком сроком на 1 год, информирует официальный сайт Олимпика.

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В украинской Премьер-лиге Валеев провел 129 игр и забил шесть голов. Кроме УПЛ, Ринар имеет опыт выступлений в чемпионатах Казахстана, Молдовы и Беларуси. Может сыграть как в центре поля, так и на фланге атаки.