Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук извинился за то, что сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

"Друзья, я хотел бы извиниться за вчерашний свой поступок, который произошел в городе Киеве. Прежде всего хотел бы попросить прощения у полиции, болельщиков Украины, Шахтера, телеканалов "Футбол".

Шевчука задержала полиция с признаками опьянения – камеры зафиксировали неадекватное поведение экс-звезды Шахтера

Что со мной произошло -– надеюсь, со мной это больше не повторится. Я не имею никакого морального права дальше работать на канале "Футбол", поэтому я вынужден покинуть канал. Не повторяйте мои ошибки. Извините", – сказал Шевчук.

Напомним, 42-летний специалист был экспертом программы "Великий футбол" на телеканале Футбол 1. Накануне Вячеслава задержала патрульная полиция Киева. Правоохранителям даже пришлось применять физическую силу, чтобы одеть наручники и посадить его в патрульное авто.

"Я кинув пити і займатися сексом – найгірші 20 хвилин мого життя": правила життя бомбардира-ловеласа Джорджа Беста