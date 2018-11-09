Шевчук поддерживает расширение УПЛ до 16 команд

Главный тренер Олимпика поделился своими мыслями относительно потенциального расширения УПЛ до 16 команд.

"На мой взгляд, для Премьер-лиги оптимально участие в чемпионате 16-ти клубов. Но, конечно, также нужно учитывать и экономические реалии, чтобы команды могли соответствовать требованиям высшего дивизиона.

Бакалов не уверен, нужно ли возвращать в УПЛ 16 команд уже в следующем сезоне

Решение о сокращении УПЛ было принято несколько лет назад, потому что многие клубы обанкротились и не могли выполнять свои обязательства. Сейчас, как мне кажется, стабилизировалась ситуация в Днепре, Харькове, Луцке, поэтому можно говорить о том, чтобы вернуться к классическому формату соревнований.

Думаю, после этого в Первой лиге будут улучшать инфраструктуру, улучшать свой уровень и другие клубы. Нужно их поддерживать и развивать украинский футбол", – передает слова Шевчука Команда№1.

Гримм: Расширение УПЛ до 16 команд очень важно для развития футбола