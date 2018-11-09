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Шевчук підтримує розширення УПЛ до 16 команд

13:03 504 Читать на русском
Шевчук підтримує розширення УПЛ до 16 команд
В'ячеслав Шевчук / ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка поділився своїми думками щодо потенційного розширення УПЛ до 16 команд.

"На мій погляд, для Прем'єр-ліги оптимально участь в чемпіонаті 16-ти клубів. Але, звичайно, також потрібно враховувати і економічні реалії, щоб команди могли відповідати вимогам вищого дивізіону.

Бакалов не впевнений, чи потрібно повертати в УПЛ 16 команд вже наступного сезону

Рішення про скорочення УПЛ було прийнято декілька років тому, тому що багато клубів збанкрутували і не могли виконувати свої зобов'язання. Зараз, як мені здається, стабілізувалася ситуація в Дніпрі, Харкові, Луцьку, тому можна говорити про те, щоб повернутися до класичного формату змагань.

Думаю, після цього в Першій лізі будуть покращувати інфраструктуру, поліпшать свій рівень і інші клуби. Потрібно їх підтримувати і розвивати український футбол", – передає слова Шевчука Команда№1.

Грімм: Розширення УПЛ до 16 команд дуже важливе для розвитку футболу

Теги
В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Олімпік Олімпік формат УПЛ УПЛ
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