Шевчук підтримує розширення УПЛ до 16 команд

Головний тренер Олімпіка поділився своїми думками щодо потенційного розширення УПЛ до 16 команд.

"На мій погляд, для Прем'єр-ліги оптимально участь в чемпіонаті 16-ти клубів. Але, звичайно, також потрібно враховувати і економічні реалії, щоб команди могли відповідати вимогам вищого дивізіону.

Бакалов не впевнений, чи потрібно повертати в УПЛ 16 команд вже наступного сезону

Рішення про скорочення УПЛ було прийнято декілька років тому, тому що багато клубів збанкрутували і не могли виконувати свої зобов'язання. Зараз, як мені здається, стабілізувалася ситуація в Дніпрі, Харкові, Луцьку, тому можна говорити про те, щоб повернутися до класичного формату змагань.

Думаю, після цього в Першій лізі будуть покращувати інфраструктуру, поліпшать свій рівень і інші клуби. Потрібно їх підтримувати і розвивати український футбол", – передає слова Шевчука Команда№1.

Грімм: Розширення УПЛ до 16 команд дуже важливе для розвитку футболу