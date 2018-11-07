Бакалов не уверен, нужно ли возвращать в УПЛ 16 команд уже в следующем сезоне

Главный тренер ФК Львов Юрий Бакалов считает, что нынешний формат УПЛ нужно менять.

"Конечно, над этой дилеммой нужно еще хорошо подумать. Нынешний формат турнира в элитном дивизионе придумывался, как экспериментальный.

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Хотя я убежден, и не раз об этом говорил, что Премьер-лиге нужно возвращаться к стандартному формату проведения соревнований. То есть, с 16-ю командами и двухкруговому турниру. Опять же, вопрос только в том, когда это сделать, в следующем чемпионате или в 2020 году", – цитирует Бакалова Zbirna.com.

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