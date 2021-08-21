Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук не понимает, почему должен общаться исключительно на украинском.

"Почему говорю на русском языке? Мне не проблема разговаривать на украинском. С отцом я общаюсь только на украинском, с мамой – на русском. Моя семья говорит на русском.

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Считаю, что неважно, на каком языке ты разговариваешь. Я горжусь, что я украинец, счастлив, что родился здесь. Я люблю свою страну. Главное – быть человеком, уважать Украину и украинцев", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "BurBuzz".

Напомним, после скандального задержания полицией за вождением в нетрезвом виде Вячеслав вынужден был покинуть канал "Футбол", на котором работал экспертом.

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