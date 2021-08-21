Колишній оборонець Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук не розуміє, чому має спілкуватися виключно українською.

"Чому розмовляю російською мовою? Мені не проблема розмовляти українською. З батьком я спілкуюся лише українською, з мамою – російською. Моя сім'я розмовляє російською.

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Вважаю, що неважливо, якою мовою ти розмовляєш. Я пишаюся, що я українець, щасливий, що народився тут. Я люблю свою країну. Головне – бути людиною, поважати Україну і українців", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "BurBuzz".

Нагадаємо, після скандального затримання поліцією за водінням у нетверезому вигляді В'ячеслав змушений був покинути канал "Футбол", на якому працював експертом.

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