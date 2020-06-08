Шевчук на примере Реброва объяснил, какой тренер нужен Динамо

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что Динамо не нужно было назначать Алексея Михайличенко на должность наставника команды.

"То, что с Александрией Динамо показало хороший матч, – результат удаления. Да, команда развалилась, но Киев, в свою очередь, показал отличную игру.

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Когда пришел Михайличенко, я сразу сказал, что это неправильное решение. Считаю, что у Динамо должен быть молодой тренер с европейским взглядом, который найдет подход к молодежи. В Динамо замечательные молодые игроки. Я считаю, что у них очень большой потенциал. Просто им надо помочь развиваться, что сделал в свое время Ребров. В то время Динамо хорошо прогрессировало", – сказал Шевчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Динамо в 25-м туре УПЛ одержало сокрушительную победу над Александрией со счетом 5:1. После 25-туров "бело-синие" набрали 49 очков и занимают третье место в турнирной таблице, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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