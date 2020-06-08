toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ АНДРЕЙ ШЕВЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Шевчук на примере Реброва объяснил, какой тренер нужен Динамо

14:23 96 Читати українською
Шевчук на примере Реброва объяснил, какой тренер нужен Динамо
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Бывший защитник Шахтера и сборной Украины Вячеслав Шевчук считает, что Динамо не нужно было назначать Алексея Михайличенко на должность наставника команды.

"То, что с Александрией Динамо показало хороший матч, – результат удаления. Да, команда развалилась, но Киев, в свою очередь, показал отличную игру.

Двойная победа Динамо – УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 25-го тура

Когда пришел Михайличенко, я сразу сказал, что это неправильное решение. Считаю, что у Динамо должен быть молодой тренер с европейским взглядом, который найдет подход к молодежи. В Динамо замечательные молодые игроки. Я считаю, что у них очень большой потенциал. Просто им надо помочь развиваться, что сделал в свое время Ребров. В то время Динамо хорошо прогрессировало", – сказал Шевчук в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Динамо в 25-м туре УПЛ одержало сокрушительную победу над Александрией со счетом 5:1. После 25-туров "бело-синие" набрали 49 очков и занимают третье место в турнирной таблице, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

"Михайличенка повинно було нарешті прорвати": важливий крок Зорі до Динамо, унікальність Цітаішвілі, а Марлос – як Мессі

blog_ava
"Печально, что середняк претендует в УПЛ на призовые места": Буряк раскритиковал уровень игры Десны
06:00
290
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Сергей Ребров Сергей Ребров
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
дн
:
4
час
:
13
мин
Гранада
20:30
Хетафе
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук