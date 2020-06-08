Шевчук на прикладі Реброва пояснив, який тренер потрібен Динамо

Колишній захисник Шахтаря та збірної України В'ячеслав Шевчук вважає, що Динамо не потрібно було призначати Олексія Михайличенка на посаду наставника команди.

"Те, що з Олександрією Динамо показало хороший матч, – результат вилучення. Так, команда розвалилася, але Київ, своєю чергою, показав відмінну гру.

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Коли прийшов Михайличенко, я відразу сказав, що це неправильне рішення. Вважаю, що в Динамо має бути молодий тренер з європейським поглядом, який знайде підхід до молоді. У Динамо чудові молоді гравці. Я вважаю, що у них дуже великий потенціал. Просто їм треба допомогти розвиватися, що зробив свого часу Ребров. У той час Динамо добре прогресувало", – сказав Шевчук в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Динамо у 25-у турі УПЛ здобуло нищівну перемогу над Олександрією з рахунком 5:1. Після 25-турів "біло-сині" набрали 49 очок та посідають третє місце у турнірній таблиці, поступаючись Зорі лише за додатковими показниками.

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