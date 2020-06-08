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Двойная победа Динамо – УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 25-го тура

11:42 26 Читати українською
Двойная победа Динамо – УПЛ назвала лучшего игрока и тренера 25-го тура
Алексей Михайличенко / фото: Динамо

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста и лучшего тренера, которые приняли участие в матчах 25-го тура

Всеукраинское объединение тренеров назвало Алексея Михайличенко лучшим тренером 25-го тура УПЛ. Наставник столичного клуба получил средний балл 4,6.

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Также победу в голосовании за лучшего игрока тура одержал защитник Динамо Виталий Миколенко. Он на два балла опередил хавбека Шахтера Марлоса и своего одноклубника Виталия Буяльского.

К слову, Динамо в отчетном туре одержало сокрушительную победу над Александрией со счетом 5:1. После 25-туров "бело-синие" набрали 49 очков и занимают третье место в турнирной таблице, уступая Заре лишь по дополнительным показателям.

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Динамо Киев Динамо Киев Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Виталий Миколенко Виталий Миколенко
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