"Незаменимых людей нет. Футболист всегда должен работать, не падать духом. Есть много примеров, в том числе я в 30 лет. Луческу меня жестко критиковал, а я практически в 37 с половиной закончил в Шахтере. Я не в камышах закончил, а в 37 с половиной лет в Шахтере... В таком возрасте играть и в Лиге чемпионов, и за сборную...

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Я мог в 30 лет уехать за границу. У меня были такие разговоры. Помню, на сборах играли с Зенитом, когда команду тренировал Лучано Спаллетти. У них Доменико Кришито травмировался. После матча мы общались – я, Кержаков и Спаллетти. Я сразу подошел к Луческу и сказал, что у меня есть предложение. Но по приезду я продлил контракт, не отпустили. Плюс были разговоры с Олимпиакосом.

Хотя, если честно, я никогда не стремился никуда уходить. Я играл в лучшей команде Украины, одной из лучших в Европе, Кубок УЕФА мы выиграли, в команде играли топовые бразильцы, каждый год принимали участие в Лиге чемпионов, играл за сборную – кайф, вообще классно играть в такой команде", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Вячеслав начал профессиональную карьеру в 1996 году в хмельницком Подолье. После нескольких лет в запорожском Металлурге перешел в Шахтер. Далее были донецкий Металлург, российский Шинник, Днепр и возвращения в 2005 году в Шахтер. С "горняками" Шевчук стал обладателем Кубка УЕФА, 7-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.

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