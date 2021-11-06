"Незамінних людей немає. Футболіст завжди має працювати, не падати духом. Є багато прикладів, у тому числі я в 30 років. Луческу мене жорстко критикував, а я практично у 37 з половиною закінчив у Шахтарі. Я не в очереті закінчив, а у 37 з половиною років у Шахтарі. У такому віці грати і в Лізі чемпіонів, і за збірну...

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Я міг у 30 років поїхати за кордон. У мене були такі розмови. Пам'ятаю, на зборах грали з Зенітом, коли команду тренував Лучано Спаллетті. У них Доменіко Крішіто травмувався. Після матчу ми спілкувалися – я, Кержаков та Спаллетті. Я одразу підійшов до Луческу і сказав, що маю пропозицію. Але після приїзду я продовжив контракт, не відпустили. Плюс були розмови з Олімпіакосом.

Хоча, якщо чесно, я ніколи не прагнув нікуди йти. Я грав у найкращій команді України, одній із найкращих у Європі, Кубок УЄФА ми виграли, у команді грали топові бразильці, щороку брали участь у Лізі чемпіонів, грав за збірну – кайф, взагалі класно грати у такій команді", – сказав Шевчук в інтерв'ю YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Нагадаємо, В'ячеслав розпочав професіональну кар'єру у 1996 році у хмельницькому Поділлі. Після кількох років у запорізькому Металурзі перейшов у Шахтар. Далі були донецький Металург, російський Шиннік, Дніпро і повернення у 2005-му в Шахтар. З "гірниками" Шевчук став володарем Кубка УЄФА, 7-разовим чемпіоном України, 5-разовим володарем Кубка країни і тричі вигравав Суперкубок України.

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