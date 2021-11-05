Экс-защитник "сине-желтых" Вячеслав Шевчук заявил, что тогдашний наставник национальной команды Олег Блохин на чемпионате Европы 2012 года сознательно давал меньше игровой практики футболистам Шахтера, поскольку уже знал, что возглавит Динамо.

"На Евро-2012 Блохин меня взял, но в стартовый состав не ставил, как и Селезнева и Кучера. Ракицкого на последний матч поставил. Здесь была политика".

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Что бы ни говорили, я на 100% уверен, что Блохин это сам знает. Он понимал, что после этого получит работу в Динамо. Это уже все знали.

Он уже больше ставил динамовских игроков. В тот момент играли Хачериди и Михалик. Он мог сделать ротацию – Кучер и Ракицкий, дать им возможность. Все в команде понимали и знали, что это новый главный тренер Динамо. Игроков Шахтера он уже больше в сторону, а динамовцев – в состав", – сказал Шевчук в интервью YouTube-каналу "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, Блохин возглавил сборную Украины 21 апреля 2011 года, а 25 сентября 2012-го после Евро-2012 сменил Юрия Семина в должности наставника Динамо.

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