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Шахтер тормозит развитие молодых футболистов, – Шевчук

13:10 107 Читати українською
Шахтер тормозит развитие молодых футболистов, – Шевчук
Вячеслав Шевчук / Фото: ФК Олимпик

Легенда "горняков" Вячеслав Шевчук считает, что Шахтер тормозит развитие молодых украинских игроков.

"тормозит ли Шахтер развитие молодых футболистов? Я думаю, что тормозит. На атакующие позиции в Шахтере приходят бразильцы. Приходят футболисты, которые одни из самых одаренных в Бразилии. Еще и за большие деньги. Из украинских игроков только Коваленко может конкурировать с ними. И то был период, когда ему было очень сложно.

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Поэтому Борячуку, Зубкову, Игнатенко сложно конкурировать, и они играют в Мариуполе. Хотя, это лучшие молодые футболисты Украины. Ну и еще Матвиенко, о нем не надо забывать. Николаю тоже удалось пробиться в основной состав.

А Зинченко – пример для многих. Он своим отношением к делу, своим характером показывает, что достоин быть в Манчестер Сити, в топ-клубе. Остался бы Саша в Шахтере, ему было бы сложно так прогрессировать. Он молодец, что гнет свою линию, работает и работает", – передает слова Шевчука Football.ua.

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Шахтер Шахтер Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
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