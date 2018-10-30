Шевчук: Игроки Олимпика должны доказывать, что заслуживают место в составе

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился впечатлениями после матча 13-го тура УПЛ против Ворсклы.

"Первый тайм хороший провели, были моменты. В конце первой половины допустили ошибку, должны были выигрывать. За тот короткий период, который мы работаем, уже видна структура, есть понимание. Должны были первый тайм выигрывать 3:0, а затем контролировать игру.

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После перерыва хотели усилить игру, выпустили Балашова. Он пропустил несколько дней, вышел очень расслабленным. Я сказал ребятам, что так выходить на игру нельзя. Они должны задуматься, доказывать, что достойны места в составе, а не просто так выйти, спокойно, не знать, куда бежать. Он опытный игрок, должен прогрессировать. Туго доходит, видно.

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Шиндер тренируется только пять-шесть дней. Вышел на замену, от него я ожидаю большего. Что касается его карточек в Венгрии, не знаю, о каких карточках вы говорите", – цитирует Шевчука официальный сайт Олимпика.