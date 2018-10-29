Шевчук: Гравці Олімпіка повинні доводити, що заслуговують на місце у складі

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями після матчу 13-го туру УПЛ проти Ворскли.

"Перший тайм хороший провели, були моменти. В кінці першої половини допустили помилку, повинні були вигравати. За той короткий період, який ми працюємо, вже видно структуру, є розуміння. Повинні були перший тайм вигравати 3:0, а потім контролювати гру.

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Після перерви хотіли підсилити гру, випустили Балашова. Він пропустив кілька днів, вийшов дуже розслабленим. Я сказав хлопцям, що так виходити на гру не можна. Вони повинні задуматися, доводити, що гідній місця у складі, а не просто так вийти, розслаблено, не знати, куди бігти. Він досвідчений гравець, повинен прогресувати. Туго доходить, видно.

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Шиндер тренується тільки п'ять-шість днів. Вийшов на заміну, від нього я очікую більшого. Що стосується його карток в Угорщині, не знаю, про які картках ви говорите", – цитує Шевчука офіційний сайт Олімпіка.