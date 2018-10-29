Ворскла в меньшинстве одержала волевую победу над Олимпиком

Заключительный матч 13-го тура УПЛ между Ворсклой и Олимпиком завершился тяжёлой победой команды Василия Сачко.

Первый тайм долгое время выглядел, как карикатурный матч УПЛ – много борьбы, мало моментов, всё медленно и хочется спать. Скуку развеял Ардин Даллку, который стал настоящим героем этого отрезка игры. На 16-й минуте албанец сфолил в своей штрафной, заработав жёлтую карточку для себя и пенальти для Олимпика – его уверенно реализовал Сергей Политыло. На 33-й же Даллку решил отобрать мяч у Евгения Пасича каратистским прыжком, но он не только не добрался до круглого, но и заработал вторую жёлтую за опасную игру. Трагикомедия.

В целом же, тайм получился довольно сухим. Более активным был Олимпик, у которого лучшие моменты появлялись после дальних, но неточных ударов Ивана Сондея и Павла Ксёнза. В конце концов, донеччане забили второй мяч, но не в те ворота: на 45-й минуте Владислав Кулач принял мяч на левом краю штрафной и прострелил в пустоту, но Игорь Снурницин почему-то решил выбить пролетающий в молоко мяч, попав в собственные ворота – 1:1.

Второй тайм проходил по тому же сценарию – достаточно ровно, но с некоторым преимуществом "олимпийцев" в остроте. На 57-й минуте Алексей Гай пробил с дистанции мимо дальней девятки, а ещё через две Максим Дегтярев замкнул подачу с фланга ударом головой – рядом со штангой. Ворскла на 67-й минуте ответила опасным ударом Кулача, который после рикошета прошел очень близко к воротам – а уже через несколько десятков секунд мощным выстрелом с линии штрафной Владислав вывел полтавчан вперёд. Вячеслав Шевчук после этого сразу же выпустил Билонога, доведя количество форвардов на поле до трёх – и это едва не сработало на 81-й минуте, когда после удара Дмитрия с нескольких метров Александр Чижов вынес мяч с самой линии ворот. На большее гостей не хватило – "зелёно-белые" довели матч до волевой победы.

Таким образом, Ворскла набрала 21 очко, оставшись на четвёртом месте в турнирной таблице. Олимпик опустился на девятое, имея в активе лишь пятнадцать очков.

Чемпионат Украины 2018/2019, 13-й тур

Ворскла – Олимпик – 2:1

Голы: Снурницин, 45 (автогол), Кулач, 68 – Политыло, 16

Удаление: Даллку, 36 (вторая желтая)