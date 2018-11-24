Шевчук: Через товарищеский матч с Динамо готовились к Заре

Главный тренер Олимпика рассказал о подготовке команды к матчу 16 тура чемпионата Украины против луганской Зари.

"Две недели мы готовились к игре против Зари. Непросто, тренируемся на искусственном поле, а играем на натуральном. Сложно адаптироваться к этим условиям, наступила зима.

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Товарищеский матч с Динамо? Конечно, посмотрели, в каком состоянии футболисты, дали ребятам проявить себя. Через этот матч мы тоже готовились к Заре.

Заря – агрессивная команда, которая всегда навязывает борьбу. Они очень быстро играют, стараются быстро переходить в атаку, любят вертикальный футбол. Нас ожидает сложный поединок, как и любой другой. Я уже говорил, что для нас каждая игра как последняя. Ребята максимально готовятся к воскресному противостоянию.

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В любом случае, главное – не проиграть борьбу. Заря очень хорошо играет на подборах, выигрывает много борьбы. Это организованный коллектив, сбалансированный во всех линиях", – цитирует Шевчука пресс-служба Олимпика.