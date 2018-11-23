Олимпик может остаться без команд U-19 и U-21 – без них донецкий клуб не имеет права выступать в УПЛ

Основную команду донецкого Олимпика могут быть роблемы из-за возможной дисквалификации команд U-19 и U-21. Об этом рассказал специалист по спортивному праву Илья Скоропашкин.

"Насколько известно, рассмотрением вопроса о командах U-21 и U-19 Олимпика сейчас занимается Апелляционный комитет ФФУ, куда клуб подал жалобу на решение КДК ФФУ, который, в свою очередь, снял данные команды с соревнований на старте сезона 2018/19 из-за подозрений их участии в договорных матчах.

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Не будем вдаваться в подробности относительно доказанности и обоснованности таких подозрений, что находится в компетенции комитета по этике и самого клуба. У каждого из них своя версия, и выводы по этому поводу будут делать исключительно органы футбольного правосудия. Если АК ФФУ оставит в силе решение КДК, думаю, негативные последствия также наступят и для основной команды.

Наличие молодежных команд и их участие в соответствующих соревнованиях является обязательным условием для получения клубом аттестата УПЛ (ст. 19 Регламента аттестации клубов УПЛ). Потеря этого критерия, как и любого другого обязательных, может иметь последствие в виде отзыва аттестата УПЛ (п. "Б" ч. 5 ст. 15).

Процедура отзыва аттестата УПЛ применялась ФФУ относительно Днепра в 2013 году. Правда, комитет по аттестации сам же и закрыл эту процедуру через несколько дней после ее открытия", – цитирует Скоропашкина Sportarena.

Отметим, в статье 2 Положения о чемпионате среди команд U-21 и статьи 3 Положения о чемпионате среди команд U-19 указано, что участие в нем обязательно для всех клубов УПЛ.

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