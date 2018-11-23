Шевчук: Через товариський матч з Динамо готувалися до Зорі

Головний тренер Олімпіка розповів про підготовку команди до матчу 16 туру чемпіонату України проти луганської Зорі.

"Два тижні ми готувалися до гри проти Зорі. Непросто, тренуємося на штучному полі, а граємо на натуральному. Складно адаптуватися до цих умов, настала зима.

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Товариська гра з Динамо? Звичайно, подивилися, в якому стані футболісти, дали хлопцям проявити себе. Через цей матч ми теж готувалися до Зорі.

Зоря – агресивна команда, завжди нав'язує боротьбу. Вони дуже швидко грають, намагаються швидко переходити в атаку, люблять вертикальний футбол. Нас очікує складний поєдинок, як і будь-який інший. Я вже говорив, що для нас кожна гра як остання. Хлопці максимально готуються до недільного протистояння.

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У будь-якому випадку, головне – не програти боротьбу. Зоря дуже добре грає на підбираннях, виграє багато боротьби. Це організований колектив, збалансований у всіх лініях", – цитує Шевчука прес-служба Олімпіка.