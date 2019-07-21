"Шевченко звонит, подсказывает", – Ротань рассказал о сотрудничестве с наставником сборной Украины

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань признался, как налажена комунцикация с наставником национальной команды Андреем Шевченко.

"Шевченко интересуется, звонит, подсказывает, просит нарезки. У нас коммуникация с ним хорошая. Это очень хорошо.

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В сборной работаешь 10 дней, остальные – аналитика, просмотр футболистов, кто в какой форме находится. Провел один сбор, только начинаешь кайфовать от процесса, а он уже заканчивается", – сказал Ротань в интервью YouTube-каналу Footboom.

Напомним, Ротань официально возглавил молодежную сборную в конце декабря прошлого года и уже успел выиграть вместе с командой Antalya Cup, который состоялся в марте. В отборочном турнире Евро-2021 U-21 украинцы стартуют 6 сентября матчем со сверстниками из Финляндии.

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