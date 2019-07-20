Ротань: Через полгода Лунин уже будет в составе Реала

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань поделился мнением об адаптации украинских футболистов в Европе.

"Европа – это немного другое, менталитет другой. Селезнев рассказывал, тренер ему говорит не смотреть, что в состав не попадает, тренироваться, потому что у него адаптация.

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У Лунина все впереди. Даже если сейчас он не будет в Реале, то через полгода уже будет в команде, он все равно докажет. Все зависит от него, он пахарь. Знаю точно, что он не сдастся", – сказал Ротань в интервью YouTube-каналу Footboom.

Напомним, Андрей Лунин перешел в Реал летом прошлого года, но сезон 2018/19 провел в аренде в Леганесе, за который сыграл всего 5 матчей в чемпионате Испании.

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