"Были определенные разговоры о возвращении Шевченко к работе, но... Я общаюсь с ним и могу точно сказать, что сейчас он сконцентрирован на социальной сфере и помощи Украине. Мы очень редко говорим о футболе. Говорим о ситуации на фронте, волонтерстве, разных благотворительных фондах. Разговоров о футболе почти нет.

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Шевченко сосредоточен, чтобы быть послом и постоянно напоминать миру об Украине. Он мне показывал свой график работы в Англии – там безумие. Постоянные включения, эфиры, благотворительные акции. Он всюду соглашается и ездит. Говорит: "Для меня самое главное, чтобы ни у кого не угасала память об Украине. Чтобы все понимали – мы страдаем за спокойствие Европы. У нас откровенный терроризм со стороны россиян".

Немного поговорили о Челси. Там смена вектора после Абрамовича, пришли американцы. Но в целом о футболе последние полгода с Андреем Шевченко разговариваем крайне мало", – резюмировал Цыганык в эфире Циганик LIVE.

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