"Були певні розмови про повернення Шевченка до роботи, але... Я спілкуюсь з ним і можу точно сказати, що зараз він сконцентрований на соціальній сфері та допомозі Україні. Ми дуже рідко говоримо про футбол. Говоримо про ситуацію на фронті, волонтерство, різноманітні благодійні фонди. Розмов про футбол майже нема.

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Шевченко зосереджений, щоб бути послом і постійно нагадувати світу про Україну. Він мені показував свій графік роботи в Англії – там шаленство. Постійні включення, ефіри, благодійні акції. Він всюди погоджується і їздить. Каже: "Для мене найголовніше, щоб ні в кого не згасала пам'ять про Україну. Щоб всі розуміли – ми страждаємо за спокій Європи. У нас відвертий тероризм з боку росіян".

Трохи поговорили про Челсі. Там зміна вектору після Абрамовича, прийшли американці. Але загалом про футбол останні півроку з Андрієм Шевченком розмовляємо вкрай мало", – резюмував Циганик у ефірі Циганик LIVE.

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