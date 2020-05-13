Шевченко заявил о готовности возглавить Милан

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко намерен вернуться в итальянский Милан в статусе главного тренера.

"Однажды я хочу вернуться в Милан как тренер.

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Милан навсегда в моем сердце, я очень люблю его фанатов. Посмотрим, когда и как это случится, но одна из моих целей – вернуться в лагерь "россонери". Однако сейчас мои мысли сосредоточены на Украине, я ориентирован только на сборную", – цитирует тренера MilanNews.it.

Напомним, что Андрей Шевченко в годы игровой карьеры провел 8 сезонов в составе Милана и помог команде завоевать Скудетто и кубок Лиги чемпионов.

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