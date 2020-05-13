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Милан выбрал тренера на следующий сезон – специалист требует огромную сумму на трансферы

06:00 9 Читати українською
Милан выбрал тренера на следующий сезон – специалист требует огромную сумму на трансферы
Ральф Рангник / Getty Images

Милан решил доверить управление командой бывшему наставнику РБ Лейпциг Ральфу Рангнику.

Немецкий специалист Ральф Рангник согласился принять предложение "россонери", но выдвинул к клубу несколько требований, сообщает La Repubblica.

Рангник подтвердил, что получил предложение возглавить Милан

По информации издания, Рангник хочет подписать пятилетний контракт, получить 140 млн евро на перестройку системы клуба, привести около 20 своих сотрудников, а также получить 75-80 млн на трансферы. Также тренер хочет, чтобы команда играла с использованием новейших тактических схем, а для этого средний возраст игроков должен быть уменьшен до 22 лет.

К слову, сейчас Рангник работает руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull. Ранее сообщалось, что 61-летний специалист рассматривал возможность сотрудничества с Миланом сразу на двух должностях – тренера и спортивного директора.

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Италия Милан Милан Ральф Рангник Ральф Рангник
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