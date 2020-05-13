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Шевченко заявив про готовність очолити Мілан

18:28 637 Читать на русском
Шевченко заявив про готовність очолити Мілан
Андрій Шевченко / AFP

Керманич збірної України Андрій Шевченко має намір повернутися в італійський Мілан у статусі головного тренера.

"Одного дня я хочу повернутися в Мілан як тренер.

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Мілан назавжди в моєму серці, я дуже люблю його фанатів. Подивимось, коли і як це трапиться, але одна з моїх цілей – повернутися до табору "россонері". Та зараз мої думки зосереджені на Україні, я орієнтований лише на збірну", – цитує тренера MilanNews.it.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко в роки ігрової кар'єри провів 8 сезонів у складі Мілана та допоміг команді здобути Скудетто і кубок Ліги чемпіонів.

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Італія Головне Мілан Мілан Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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