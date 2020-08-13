"Шевченко выгонял меня из ресторана в 12 ночи": экс-динамовец – о профессионализме легенды

"У меня в гостях был тренер сборной Македонии. Сидим в одном заведении, а уже 12 часов ночи, а на следующий день в 11:00 у нас была тренировка. И тут подходит к нам Андрей Шевченко в спортивной одежде. Не знаю, может, он проезжал рядом и увидел мое авто. Возможно, кушал на улице раньше. Или кто-то из охранников сказал, что я там.

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Я с тренером сборной, а он подходит и говорит: "Горан, который час? Завтра тренировка утром. Давай домой". Отвечаю: "Шева, да, я через полчаса буду дома". Он был и остается авторитетом", – рассказал Попов Sportarena TV.

Напомним, сейчас македонец работает футбольным агентом. Недавно он приезжал в Киев, чтобы обсудить условия сотрудничества с Динамо.

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