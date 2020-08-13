"Шевченко виганяв мене з ресторану о 12-й ночі": екс-динамівець – про професіоналізм легенди

"У мене в гостях був тренер збірної Македонії. Сидимо в одному закладі, а вже 12 година ночі, а наступного дня в 11:00 у нас було тренування. І тут підходить до нас Андрій Шевченко в спортивному одязі. Не знаю, може, він проїжджав поруч і побачив моє авто. Можливо, їв на вулиці раніше. Чи хтось з охоронців сказав, що я там.

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Я з тренером збірної, а він підходить і каже: "Горане, яка година? Завтра тренування вранці. Давай додому". Відповідаю: "Шева, так, я через півгодини буду вдома". Він був і залишається авторитетом", – розповів Попов Sportarena TV.

Нагадаємо, наразі македонець працює футбольним агентом. Нещодавно він приїжджав до Києва, щоб обговорити умови співпраці з Динамо.

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