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"Шевченко виганяв мене з ресторану о 12-й ночі": екс-динамівець – про професіоналізм легенди

13:21 - Читать на русском
"Шевченко виганяв мене з ресторану о 12-й ночі": екс-динамівець – про професіоналізм легенди
Андрій Шевченко / фото з відкритих джерел

Колишній оборонець Динамо Горан Попов пригадав цікавий епізод із київського відрізку кар'єри.

"У мене в гостях був тренер збірної Македонії. Сидимо в одному закладі, а вже 12 година ночі, а наступного дня в 11:00 у нас було тренування. І тут підходить до нас Андрій Шевченко в спортивному одязі. Не знаю, може, він проїжджав поруч і побачив моє авто. Можливо, їв на вулиці раніше. Чи хтось з охоронців сказав, що я там.

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Я з тренером збірної, а він підходить і каже: "Горане, яка година? Завтра тренування вранці. Давай додому". Відповідаю: "Шева, так, я через півгодини буду вдома". Він був і залишається авторитетом", – розповів Попов Sportarena TV.

Нагадаємо, наразі македонець працює футбольним агентом. Нещодавно він приїжджав до Києва, щоб обговорити умови співпраці з Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Андрій Андрій Шевченко Горан Горан Попов
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