Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных в сборную Украины на матчи Лиги наций – есть дебютанты

Наставник "сине-желтых" объявил список из 36 футболистов для подготовки и участия в стартовых матчах Лиги наций УЕФА.

В расширенный список попали Георгий Бущан, Валерий Бондарь, Александр Зубков, Александр Тымчик и Владислав Супряга, для которых данный вызов стал первым, информирует официальный сайт УАФ.

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Отмечается, что список будет откорректирован и сокращен ближе к началу сбора главной команды. Национальная команда Украины начнет свой первый в этом году сбор 26 августа в Харькове.

Полностью список выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов, Андрей Лунин, Юрий Панькив, Денис Бойко, Георгий Бущан.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Тимчик, Игорь Пластун, Эдуард Соболь.

Полузащитники: Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Игорь Харатин, Александр Зубков, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес, Владислав Супряга.

Напомним, что уже 3 сентября подопечные Шевченко сыграют дома со Швейцарией в матче Лиги наций, а 6 сентября – с испанцами на выезде.

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