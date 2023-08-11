"Мбаппе или Холанд? Сейчас я отдаю предпочтение Мбаппе. Думаю, он чуть больше включен в игру, более решительный. Количество забитых мячей у них примерно одинаковое.

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Они оба отличные игроки. Мбаппе много работает на команду. По моему мнению, он – другой игрок", – поделился Шевченко на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Заметим, что за прошлый сезон Холанд наколотил 52 гола и отдал 9 ассистов в 53 поединках. У Мбаппе статистика немного скромнее – 41 гол и 10 ассистов за 43 матча.

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