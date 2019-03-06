Челси – Динамо: прогноз на матч Лиги Европы

Челси принимает киевское Динамо в первой игре 1/8 Лиги Европы 2018/19. Прогноз букмекеров на матч читайте на "Футбол 24".

Матч, как и онлайн-трансляция Челси – Динамо на "Футбол 24", стартует в 22:00 по киевскому времени. Игра состоится в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Команды встречались лишь дважды в рамках группового турнира Лиги чемпионов 2015/16. Тогда в Киеве была зафиксирована нулевая ничья, а в Лондоне хозяева вырвали победу 2:1. Сейчас, как и более 3-х лет назад, откровенным фаворитом букмекеры снова считают английский клуб. Причем все больше людей ставят против киевлян, так что коэффициент на их успех растет.

Челси – Динамо Киев: прогноз букмекеров на матч ЛЕ

На победу команды Маурицио Сарри William Hill дает коэффициент всего лишь 1,27 (еще накануне было 1,32). Тогда как на триумфе Динамо, которое еще никогда в истории не побеждало на полях Англии, можно обогатиться в 12 раз с каждой поставленной гривны (было 11). Ничью специалисты оценили коэффициентом 5,25.

Челсі – Динамо: АПЛ, Прімера, Бундесліга, Україна – динамівці, які грали останній матч з лондонцями, де вони зараз

Команда Хацкевича проиграла лишь 1 из 8-и матчей Лиги Европы 2018/19. Британские букмекеры предлагают ставку на то, что киевляне избегут поражения в размере 3,6 (было 3,3). На то, что Динамо сможет забить хотя бы 1 гол, коэффициент 2. Кстати, киевляне отмечались во всех матчах ЛЕ в этом сезоне, в которых не проигрывали.

Только дома с Яблонцем не удалось избежать двойного конфуза, но этот матч уже не решал турнирных задач. После зимней паузы динамовцы провели 4 официальных матча, в которых трижды побеждали и 1 раз спаслись от поражения. В то же время, если дома было две сухих победы, то на выезде киевский клуб неизменно пропускал.

Челси лишь на выходных одержал первую выездную победу на внутренней арене в 2019 году. Зато дома лондонцы просто несокрушимые. За исключением кубкового матча против Манчестер Юнайтед (0:2), который при Сульшере просто невероятно играет на выезде, "синие" за последние 2 месяца выиграли 7 матчей из 7-и и пропустили в них лишь 2 гола.

В рамках Лиги Европы та же тенденция. Тяжелые игры на выезде и только победы на Стэмфорд Бридж (4 из 4, разница 11:1). Коэффициент на то, что Челси не пропустит от Динамо, составляет 1,73. А вот на то, что забьет 3 и более голов – 2,37.