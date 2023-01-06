Шевченко теплыми словами попрощался с Виалли
15:30 - Читати українською
Бывший игрок и тренер сборной Украины Андрей Шевченко провел легенду итальянского футбола в лучший мир.
"Чемпион на поле и в жизни. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Почивай с миром, друг", – написал Шевченко в Twitter, прикрепив совместное фото.
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Сегодня, 6 января, стало известно о смерти Виалли. Джанлука страдал раком поджелудочной железы. Он ушел в вечность в 58 лет.
Виалли известен выступлениями, прежде всего, по Сампдорию. С Ювентусом форвард выиграл Лигу чемпионов, а затем, как Шевченко, переехал из Серии А в Челси.
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