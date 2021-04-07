Вчера, 6 апреля, семья наставника "сине-желтых" праздновала день рождения младшего сына – Райдера Шевченко.

"Пукки – низкож*пый, Шевченко тоже был таким": как Протасов оценивал ничью сборной Украины с Финляндией

"7 лет на этой планете. Счастливого дня рождения, Райдер. Рад, что ты с нами", – написал Андрей Шевченко в своем Twitter. Тренер сборной Украины дополнил пост большим количеством эмоций и красивыми фото сына.

К слову, Андрей и его возлюбленная Кристен, которые сыграли свадьбу еще в 2004 году, сейчас воспитывают 4 ребят – Джордана, Кристиана, Александра и Райдера.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой