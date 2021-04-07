Вчора, 6 квітня, сім'я наставника "синьо-жовтих" святкувала день народження наймолодшого сина – Райдера Шевченка.

"Пуккі – низькож*пий, Шевченко теж був таким": як Протасов оцінював нічию збірної України з Фінляндією

"7 років на цій планеті. Щасливого дня народження, Райдере. Радий, що ти з нами", – написав Андрій Шевченко у своєму Twitter. Тренер збірної України доповнив допис великою кількістю емоцій та красивими фото сина.

До слова, Андрій та його кохана Крістен, які зіграли весілля ще у 2004 році, зараз виховують 4 хлопців – Джордана, Крістіана, Олександра та Райдера.

"Це дитячий садок": Шевченку пропонують революцію після казахів, капітанство – не для Зінченка, а Маліновський – герой