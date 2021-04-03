"Я разговаривал после игры с Финляндией с Олегом Протасовым и хотел узнать, почему же все так произошло. Финны после забитого мяча почувствовали себя свободно, как после водки. И вот понеслись они, а мы не были готовы к такому футболу. Мы не готовы были противостоять главной угрозе – нападающему Пукки. Даже игра в три центральных защитника нас не спасла от этого.

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Я спрашивал у Олега Протасова, в чем главная опасность Пукки. На что он мне ответил: "Он низкож*пый. Низкож*пые умеют правильно работать с мячом и могут работать прекрасно своим корпусом". И Миколенко замедлил с мячом, не зная, выбивать его или отдать Бущану. Затем Протасов сказал: "Но и наш Шева был низкож*пым, и это была его сила", – признался Денисов в эфире программы Денисов Time.

Напомним, Пукки реализовал пенальти в матче с Украиной на 89 минуте, вырвав ничью (1:1). Еще два матча "сине-желтых" – с французами и казахами – завершились с аналогичным счетом.

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