Сборная Украины продолжает подготовку к Чемпионату Европы. В понедельник, 31 мая, свой день рождения отпраздновал Георгий Бущан – претендент на место основного вратаря во время Евро-2020.

Конкуренция Трубина и Бущана в новой плоскости. Вратарь Динамо прошил визави из Шахтера сумасшедшим ударом издалека. Страж ворот Реала Андрей Лунин повторить супергол партнера не сумел и с близкого расстояния.

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От своей пушки сам кипер киевского клуба схватился за голову. Телеканалы "Футбол" даже предположили, что Георгий мог бы спокойно приступить к выполнению штрафных ударов во время Чемпионата Европы.

Накануне объявления финальной заявки сборной Украины на Евро-2020 Шевченко поздравил Бущана, которому исполнилось 27 лет. Наставник главной команды находится в хорошем настроении: "Яйца, мука, я на вашем месте не шутил бы с ним. Ну, хотя, Мыкол, ты можешь что-то придумать". Очевидно, это было обращение к Виталию Миколенко, которого забросали упомянутыми продуктами пару дней назад по случаю 22 дня рождения.

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