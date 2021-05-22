Уже завтра, 23 мая, "сине-желтые" сыграют в спарринге со сборной Бахрейна. Коллектив готовился к матчу, в частности, отрабатывая удары.

Сборная Украины потеряла еще одного игрока – защитника Шахтера отправили в лазарет

Роль дирижера на себя взял Андрей Шевченко – он раздавал пасы, а игроки должны были забивать. Особенно отличился Георгий Судаков, который ефетно поражал ворота и Георгия Бущана, и Андрея Пятова.

В сезоне 2020/21 Судаков провел 14 поединков за Шахтер, в которых отличился 1 голом. Сбор перед Евро-2020, который проходит в Харькове, является для 18-летнего хавбека первым из главной командой страны.

А вот чемпионат Европы для "сине-желтых" начнется матчем с Нидерландами 13 июня. Другими соперниками сборной Украины на групповом этапе станут Австрия и Северная Македония.

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