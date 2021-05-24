Збірна України не зуміла обіграти Бахрейн в рамках підготовки до Євро-2020, однак сильно хвилюватися не потрібно, вважає Сергій Костенюк. Тактичні фішки харківського матчу – читайте на "Футбол 24".

Національна збірна України провела свій перший спаринг перед Євро-2020. Звісно, за відсутності наших легіонерів, та на фоні великих фізичних навантажень – це був більше матч для тренерського штабу, ніж для уболівальників. Тому зараз не варто посипати голову попелом і критикувати збірну Шевченка. Фанати повинні зберігати спокій, щоб не заважати національній команді. Щоб там не говорили, а настрій ЗМІ та уболівальників відчувається у команді.

Україна продовжила безвиграшну серію в матчі з Бахрейном – Шевченка врятували заміни, важкий старт підготовки до Євро

Не потрібно нагнітати негативні емоції. Якщо чиїсь очікування від контрольного матчу з Бахрейном не виправдалися, то це виключно його проблеми. Цілком згоден зі ставленням Андрія Шевченка до результату цього спарингу. Гра справді дала багато інформації, аж ніяк не була зайвою на цьому етапі підготовки до великого турніру. Негативна інформація не менш важлива, а інколи навіть важливіша за позитивну. Наприклад, коло претендентів на місце у воротах на Євро звузилося. Трубін розумний хлопець, він все зрозумів. Йому надали цілий матч, але він його повністю провалив. Найкраще, на що він зможе розраховувати – це статус третього воротаря у кінцевій заявці.

Щодо інших новачків та молодих гравців – майже усі відіграли добре, але про це трохи згодом. Спочатку розберемося з базовою тактичною схемою України та її фазовими перебудуваннями.

Україна – Бахрейн – 1:1 (0:0)

Голи: Циганков, 90+2 – Саєд Дхія (с пен. 76)

Україна: Трубін – Тимчик (Караваєв, 78), Кривцов (Попов, 63), Матвієнко, Миколенко – Степаненко (Судаков, 46) – Шапаренко, Макаренко (Сидорчук, 64) – Зубков (Циганков, 46), Марлос – Бесєдін (Довбик, 46)

Бахрейн: Лутфала – Аль Хумадан, (Тхелаїф, 76), Абдалла, Набіль (Халед, 76), Шамасані (Саєд Іса Саєд, 85), Алі Харам, Джасам Шейх, Асвад (Дхія, 65), Хамідані, Маргун (Алі Мадан, 76), Рамаїхі (Фатхел, 85)

Попередження: Кривцов, 15, Сидорчук, 90+3 – Маргун, 38, Асвад, 49, Харам, 59

Удари (у площину): 23(6) – 6(2)

Володіння: 70% – 30%

Фоли: 7 – 13

Я не виносив прізвища гравців збірної Бахрейну на схему. Це в жодному разі не прояв неповаги, а просто ознака відсутності сенсу. У цьому спарингу для нас має значення лише наша команда. При цьому, треба зазначити, що з погляду на тактику Бахрейн був досить корисним опонентом. Інколи суперник тримав позиційну оборону низьким блоком, інколи інтенсивно і організовано пресингував у другій і фінальній третині поля. У деструктивній фазі гри гості тримали структуру 4-4-1-1. Інколи переходили на 4-1-4-1. Але завжди це був компактний блок. Нашим гравцям буле не легко шукати і створювати вільні зони.

Україна – Бахрейн – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Базовою схемою збірної України була структура 4-3-3. У фазі гри без м'яча наша команда перебудовувалася на класичний у таких випадках варіант 4-1-4-1. Місце у воротах зайняв Трубін. Це був великий шанс для молодого і талановитого воротаря Шахтаря, яким він не скористався. Протягом усього матчу голкіпер помилявся під час розіграшів м'яча. Крім цього, на його совісті пенальті, з якого Бахрейн забив гол. Трубін добре грає ногами, але у цьому матчі щось пішло не так.

У конструктивній фазі Україна діяла досить оригінально та гнучко. Важливим моментом було перебудування на структуру з трьома захисниками. Інколи Тимчик йшов уперед, а Миколенко залишався у трійці з двома центрбеками.

Коли позиційна атака розвивалася лівим флангом, то уперед йшов Миколенко, а трійку позаду утворював номінальний лівий інсайд Макаренко. Шапаренко при цьому діяв вище за Степаненка.

Відсутність відповідного вінгера з робочою правою ногою змушує тренерський штаб шукати варіанти. Вінгери планово, кожні півтайму мінялися флангами. Спочатку Зубков зіграв на своїй рідній позиції, а Марлос діяв ліворуч. Відчувалося, що бразильцю не дуже зручно було зміщуватися під неробочу ногу, але від був одним з найкращих на полі. Давно ми вже не бачили такого ефективного Марлоса. Наш бразилець постійно зміщувався у півпростір та навіть у центральну зону, звільнюючи фланг для Миколенка.

На фото вище – приклад зміщень Макаренка, Миколенка та вінгерів. Марлос з Зубковим часто навіть діяли у одній зоні.

Гравець Шахтаря чудово відкривався між лініями та постійно загострював гру індивідуальними діями. Його пас на Довбика, коли той не влучив у порожні ворота – це взагалі, мабуть, найскладніший елемент у цьому матчі.

Збірна намагалася відпрацювати і структуру високого пресингу, але Бахрейн не ризикував короткими розіграшами на своїй третині, переважно виконуючи прямий удар від воріт.

Однак суперник дозволив відпрацювати вихід з-під високого пресингу. І чесно кажучи, тут у нас були великі проблеми. Без Маліновського і Зінченка, а також з Трубіним, ми не могли вийти з-під тиску Бахрейна (який до речі також був не в оптимальному складі).

З позитивних моментів потрібно відзначити чітку взаємодію гравців при флангових атаках, точніше при прострілах з півфлангу. У таких випадках в асистента завжди було чотири партнери у штрафному – форвард, вінгери та Шапаренко. У кожного була своя зона діяльності.

Було видно, що команда Шевченка зараз активно напрацьовує вкидання за спини захисникам. У цьому плані непогано діяв Степаненко.

Структура білд-апу у нашій збірній була досить простою, але інсайди не достатньо активно пропонували себе. Під час пресингу суперника потрібно значно більше активності у переміщеннях. Трубін часто починав нервувати через статичні положення партнерів.

Цікаво, що на другий тайм Макаренко вийшов у статусі умовної "шістки", Шапаренко встиг попрацювати у протилежному півпросторі, "вісімку" відіграв Судаков, А Марлос знову по півтайму діяв на різних флангах. Цього разу бразилець мінявся зонами з Циганковим. До речі, Віктор чудово увійшов у гру і став автором гола, який врятував нас від поразки. Хоча, на мій погляд, найбільшу заслугу у цьому м'ячі має Довбик.

Форвард СК Дніпро-1 був значно ефективнішим за Бєсєдіна і записав до свого активу гольову передачу. У цьому епізоді Довбик після ауту не зупиняв під себе, а відразу першим дотиком цілеспрямовано створив для команди фазовий простір. Далі вже була справа техніки: простріл – гол. Дуже важливо, що форвард прийняв рішення ще до того, як заволодів м'ячем. Дуже шкода, що Артем не забив гол у моменті з пасом Марлоса та стійкою. Будемо сподіватися, на Євро-2020 Довбик буде більш влучним.

Після матчу головний тренер збірної України Андрій Шевченко відзначив, що результат цього спарингу не має для нього особливого значення, та висловив задоволення діями молодих гравців, та команди в цілому: "Насамперед, я хочу подякувати глядачам за підтримку, нам було дуже приємно грати. Спасибі Харкову за таку чудову атмосферу. Для нас було важливо отримати інформацію, в якому стані перебувають зараз гравці, адже тиждень тому деякі з них відставали. Подивимося статистику, скільки вони пробігли, подивимося, як відновлюються.

Я розглядаю гру з Бахрейном як підготовку до Євро. Команда була під навантаженнями, ми не готувалися безпосередньо до цього матчу, ми готуємося до фінального турніру чемпіонату Європи. Загалом я задоволений грою та діями молодих футболістів, вони сприймають наші вимоги. Тижневий цикл тренувань був дуже продуктивним, у футболі дуже важлива саме підготовка.

Ми дали навантаження футболістам та отримали реакцію на нього. Тепер у нас буде кілька вихідних, а потім ми збираємося 28 травня та готуватимемося до другого контрольного матчу. У нас буде дуже мало часу для підготовки між цими поєдинками, тому було важливо дати навантаження саме зараз.

Яремчук? Він приїде на збір та пройде обстеження. Подивимося на його результати. Лікар з ним розмовляв, наскільки мені відомо, травма незначна. Довбик? Коли нападник виходить, він має забивати. Артем мав моменти, але не реалізував їх. Водночас він рухався добре, узяв участь у гольовій комбінації. Йому треба прогресувати. Зараз говорити, що Довбик вже готовий грати за збірну, ще не можна, але в нього є якості, які дозволяють скласти конкуренцію іншим форвардам. Заміна Степаненка? Це була планова заміна, у Степаненка невеликий забій".

Португальський наставник Бахрейну Еліу Соуза також був задоволений грою своєї команди та навіть вважає, що гості повинні були перемагати: "Усе могло бути набагато краще для нашої команди. Могло бути 2:0, тому що в нас був вихід віч-на-віч із голкіпером. Я вважаю, що в України не було таких шансів, як у нас. Я задоволений, ми грали дуже щільно, контролюючи м'яч проти фантастичної команди.

Наш суперник – це класний колектив. Їхні гравці виступають у Лізі чемпіонів, український чемпіонат набагато сильніший за бахрейнський. Але ми добре готувалися до цього матчу й продемонстрували свою гру. Тому я дуже задоволений результатом, який повинен надихнути нас на майбутні успіхи".

Мабуть, за момент Довбика Соуза геть забув. Звісно, важко втрачати перемогу на останніх хвилинах матчу, але загалом гості повинні бути задоволені не тільки грою, а й результатом. Якщо відкинути усі емоції від чергової нічиєї зі значно слабшим суперником, то маємо визнати – Україна мала велику ігрову перевагу. Загалом, головна наша проблема була у реалізації моментів. Їх було вдосталь для впевненої перемоги. Проте хлопці на рівному місці отримали гол у власні ворота. Фортуна явно була не на нашому боці. Трубін провів найгірший матч у своїй поки що короткій кар'єрі, але він був би застрахований від своєї головної помилки у цій вечір, якби арбітр кількома секундами раніше зафіксував фол на Тимчику.

Для об'єктивної оцінки гри збірної України потрібно усвідомлювати конкретні цілі, які ставив перед собою тренерський штаб, та розуміти умови, за яких проходив матч. Для першого спарингу у підготовчий період команда зіграла непогано. Потішили новачки та молодь (Трубін – виключення). Для першого матчу добре відіграв Судаков, Довбик взагалі був одним з найкращих на полі.

Не виключаю, що у штабі Шевченка розмірковують над варіантом гри з Артемом на вістрі атаки. Це дозволить використовувати Яремчука, який скоро повинен відновитися від ушкодження, лівим вінгером. Принаймні такий варіант – цілком робочий. Адже усі наші флангові атакувальні півзахисники – шульги, і у системі гри з інвертованими вінгерами виникла проблема на лівому фланзі. Коноплянка навряд чи готовий витягнути увесь ігровий час на турнірі. Ба більше, його місце у старті під питанням.

Насамперед, матч з Бахрейном був дуже важливий для молоді і для кандидатів, які не мають гарантованого місця у фінальній заявці, а також – це можливість зберегти ігровий тонус для збірників з УПЛ.

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