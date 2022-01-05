Мауро Тассотти, помощник Андрея Шевченко в Дженоа, поделился мнениями по поводу предстоящего поединка Серии А против Сассуоло. Украинский специалист из-за коронавируса не смог присутствовать на пресс-конференции.

"Конечно, отсутствие Андрея на тренировках вызвало некоторые сложности. Также были логистические проблемы с полями, пришлось работать на искусственном газоне. Но потом вернулись в наш тренировочный центр. Так что было непросто, но Шевченко следил за работой каждый день.

Шевченко надеется вернуться к работе с Дженоа в матче против Сассуоло

У нас уже нет права на ошибку. Хотелось бы увидеть ту Дженоа, что против Аталанты. Я сказал ребятам, что этот матч должен быть фундаментом, от него нужно оттолкнуться. Даже в этой игре мы были немного неорганизованными. Но сражались, болельщикам это понравилось, они аплодировали.

Я хотел бы, чтобы Андрей завтра вернулся. Он нужен команде. Но я готов взять на себя ответственность.

У нас впереди важные матчи с командами, идущими во второй части таблицы. Мы можем взять очки и отобрать их у конкурентов. Также нужно надеяться на некоторые неожиданные результаты с сильными соперниками, как у Специи в прошлом сезоне. Должны избегать ошибок. Есть команды, которые привыкли играть три раза в неделю. Мы – нет.

В общем, мы с Андреем чувствуем ответственность, понимаем проблемы команды. Было непросто попасть в такую ​​ситуацию, где нужно сражаться за выживание. Но теперь мы полностью понимаем ситуацию, знаем, что нужно команде, что нужно делать, чтобы спасти ее", – цитирует Тассоти телеграмм-канал Гранде Шева .

Напомним, "грифоны" до сих пор находятся в зоне вылета на 18 строчке, Сассуоло же расположился 13-м.

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