Шевченко рассыпался в комплиментах в адрес Зинченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил универсальность игрока Манчестер Сити Александра Зинченко, а также рассказал о его основных положительных качествах.

"Зинченко очень техничный и умный. Он может играть на разных позициях, меняет их по ходу матча: и в Сити, и даже чаще, в сборной. Делает это очень быстро, сразу адаптируется, понимает, что нужно делать в данный момент.

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По ходу матча мы можем менять схемы, но не систему игры. Это главное. Очень важно, чтобы футболист понимал систему игры, то, как она развивается. Мы можем проводить ротацию в полузащите и атаке. Мои игроки могут с легкостью менять позиции по ходу игры. Мы растем как команда, становимся лучше, потому что лучше понимаем друг друга", – цитирует Шевченко SportArena со ссылкой на интервью World Soccer.

Напомним, очередные матчи отбора к Евро-2020 сборная Украины проведет 11 и 14 октября против Литвы и Португалии соответственно.

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