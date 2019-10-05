Шевченко розсипався у компліментах на адресу Зінченка

Головний тренер збірної України відзначив універсальність гравця Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а також розповів про його основні позитивні якості.

"Зінченко дуже технічний і розумний. Він може грати на різних позиціях, змінює їх в ході матчу: і в Сіті, і, навіть частіше, в збірній. Робить це дуже швидко, відразу адаптується, розуміє, що потрібно робити в певний момент.

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У ході матчу ми можемо змінювати схеми, але не систему гри. Це головне. Дуже важливо, щоб футболіст розумів систему гри, те, як вона розвивається. Ми можемо проводити ротацію в півзахисті і атаці. Мої гравці можуть з легкістю змінювати позиції в ході гри. Ми ростемо як команда, стаємо кращими, оскільки краще розуміємо один одного", – цитує Шевченка SportArena з посиланням на інтерв'ю World Soccer.

Нагадаємо, чергові матчі відбору до Євро-2020 збірна України проведе 11 та 14 жовтня проти Литви та Португалії відповідно.

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