Шевченко выделил тренера, который оказал наибольшее влияние на его карьеру

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал наставника, который стал особенным человеком для его футбольного пути.

"Валерий Лобановский. Он – один из тренеров, которые изменили историю современного футбола. Для меня он – особенный человек, не просто тренер. Лобановский помог мне стать настоящим футболистом. Он научил меня верить в себя. Направил мою карьеру.

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Невозможно описать его идеи в двух словах. Он был одним из первых тренеров, который создал методику тренировок, основанную на научных данных. Это сделало его особенным. А еще он был замечательным психологом. Помогал игрокам становиться увереннее, создавал победителей и команды, которые побеждали", – цитирует Шевченко SportArena со ссылкой на интервью World Soccer.

Шевченко и другие легенды Динамо под руководством Лобановского стали творцами одного из самых громких успехов в истории украинского футбола – полуфинала Лиги чемпионов в сезоне 1998/99.

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