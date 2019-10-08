Шевченко рассказал, как на Зинченко повлияла потеря места в основе Манчестер Сити

Наставник главной команды страны Андрей Шевченко поделился своим видением ситуации относительно клубных дел Александра Зинченко.

"Александр в отличном состоянии. В больших клубах везде используют ротацию. Он ни в коем случае не выпал из обоймы.

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Играя через два дня на третий, если у тренера есть возможность использовать ротацию, он будет ее использовать. Саша приехал с хорошим настроением, как и все остальные.

Будут замены, мне пока трудно говорить. Команда только собралась, посмотрим на их состояние, проведем несколько тренировок, и потом будем определяться", – сказал Шевченко в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" будут принимать Португалию.

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