Шевченко рассказал о шансах украинских белорусов попасть в состав сборной Украины

Наставник национальной сборной Украины Андрей Шевченко на пресс-конференции прокомментировал шансы игроков соседнего чемпионата пополнить главную команду страны.

"Я не слежу за чемпионатом Беларуси, но за украинскими игроками – да. Есть ли шансы у украинцев брестского Динамо попасть в сборную Украины?

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Моя работа не заключается в том, чтобы называть шансы. Если я вызываю игрока, значит, я ему доверяю. У нас сейчас есть обойма. Мы следим за многими футболистами", – рассказал Шевченко в эфире YouTube-канала УАФ.

Напомним, 11 октября сборная Украины в Харькове, в рамках квалификации Евро-2020, встретится с Литвой. Игра состоится в 21:45. Через три дня "сине-желтые" в Киеве на НСК "Олимпийский" будут принимать Португалию.

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