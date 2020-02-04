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Шевченко пригласил еще одного итальянца в тренерский штаб сборной Украины – он выигрывал АПЛ из сенсационным Лестером

16:35 93 Читати українською
Шевченко пригласил еще одного итальянца в тренерский штаб сборной Украины – он выигрывал АПЛ из сенсационным Лестером
Раньери и Адзалин в Лестере / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко расширил команду своих ассистентов.

Итальянец Андреа Адзалин присоединился к тренерскому штабу "сине-желтых", сообщает SportArena.

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Новичок будет отвечать за физическую подготовку игроков сборной Украины. Ранее 34-летний специалист работал в молодежной сборной Италии, Монако, сборной Греции, Нанте и Фулхэме. Также Адзалин был частью штаба Клаудио Раньери, который привел Лестер к сенсационному чемпионству АПЛ в сезоне 2015/16. Андреа получил образование в Миланском университете.

Адзалин вместе с Андреа Малдерой и Мауро Тасотти станет третьим итальянцем в команде Андрея Шевченко.

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