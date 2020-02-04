Шевченко запросив ще одного італійця в тренерський штаб збірної України – він вигравав АПЛ із сенсаційним Лестером

Раньєрі та Адзалін у Лестері / Getty Images

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розширив команду своїх асистентів.

Італієць Андреа Адзалін приєднався до тренерського штабу "синьо-жовтих", повідомляє SportArena.

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Новачок відповідатиме за фізичну підготовку гравців збірної України. Раніше 34-річний фахівець працював у молодіжній збірній Італії, Монако, збірній Греції, Нанті та Фулхемі. Також Адзалін був частиною штабу Клаудіо Раньєрі, який привів Лестер до сенсаційного чемпіонства АПЛ у сезоні 2015/16. Андреа здобував освіту в Міланському університеті.

Адзалін разом з Андреа Малдерою та Мауро Тасотті стане третім італійцем в команді Андрія Шевченка.

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